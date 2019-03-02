Saadet Partisi Amasya Belediye Başkan Adayı Numan Yüksel Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde SP Amasya Belediye Başkan adayını belirledi. Amasya Belediye Başkan adayı Numan Yüksel kimdir?

NUMAN YÜKSEL KİMDİR?

Başkan adayı, 1960 yılında Amasya Merzifon'da dünyaya geldi. İlkokulu Merzifon'da, liseyi Merzifon İmam Hatip ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra askeri okulu kazandı ancak okula devam etmeyerek iş hayatını tercih etti. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve okul derneklerinde görevler yapıyor. Kariyerine ise kendi inşaat firmasında genel müdür olarak devam ediyor.

ATAŞEHİR İLÇE BAŞKANLIĞI YAPTI

Yüksel, siyasi hayatına Refah Partisi ile başladı ve sonrasında Fazilet Partisi'nde de çeşitli görevler yaptı.2011 yılı itibariyle Saadet Partisi Ataşehir İlçe Başkanlığını yürüttü. Ardından 2014 yılında Mahalli İdareler Seçiminde Ataşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2015 yılında Ataşehir ES-DER (Esnaf ve Sanatkarlar Derneği) kurucu başkanlığı yaptı ve son iki dönemde de Amasya Milletvekili adayı oldu. Numan Yüksel, evli ve 3 çocuk babasıdır.