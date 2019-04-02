Numan Yüksel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi AMASYA belediye başkan adayı Numan Yüksel oldu. Saadet Partisi adayı Numan Yüksel, AMASYA belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? AMASYA belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi AMASYA belediye başkan adayı Numan Yüksel ile ilgili seçim sonuçları ve AMASYA belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi AMASYA belediye başkan adayı Numan Yüksel oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte AMASYA belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. AMASYA aday yarışı ve AMASYA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

AMASYA Seçim Bilgileri

AMASYA belediyesi için toplam sandık sayısının 231 olduğu belirlendi.

AMASYA belediyesi için açılan sandık sayısının ise 230 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

AMASYA belediyesi için katılım oranının ise % 87,23 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

AMASYA toplam seçmen sayısının ise 74.272 olduğu belirlendi.

AMASYA belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 64.787 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi AMASYA Belediye Başkan Adayı Numan Yüksel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi AMASYA belediye başkan adayı olarak gösterilen Numan Yüksel, AMASYA yarışında % 0,86 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Numan Yüksel toplamda 543 adet oy sayısına ulaştı.

Numan Yüksel Kimdir?

1960 yılında Amasya Merzifon'da doğdu. İlkokulu Merzifon'da, liseyi Merzifon İmam Hatip ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra askeri okulu kazandı ancak okula devam etmeyerek iş hayatını tercih etti. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve okul derneklerinde görevler yapıyor. Kariyerine ise kendi inşaat firmasında genel müdür olarak devam ediyor.

Siyasi hayatına Refah Partisi ile başladı ve sonrasında Fazilet Partisi'nde de çeşitli görevler yaptı.2011 yılı itibariyle Saadet Partisi Ataşehir İlçe Başkanlığını yürüttü. Ardından 2014 yılında Mahalli İdareler Seçiminde Ataşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2015 yılında Ataşehir ES-DER (Esnaf ve Sanatkarlar Derneği) kurucu başkanlığı yaptı ve son iki dönemde de Amasya Milletvekili adayı oldu.

Numan Yüksel, evli ve 3 çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nden Amasya Belediye Başkan adayı oldu.



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