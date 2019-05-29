Numanoğlu Camii'nde iftar yemeği verildi

Yaklaşık 600 kişinin katıldığı yemeği camii hocası Orhan Durmaz organize etti.

Camii bahçesinde düzenlenen iftar yemeklerine, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, İlçe Müftüsü Hüseyin Gün, Şube Müdürü K.Karabekir Akbudak, ilçede görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, ilçenin önde gelen hayırsever iş adamları, Daire personelleri, Din görevlileri ve Mahalle halkı katıldı.

Sıcak ve samimi bir ortamda yenilen iftar yemeğinin ardından Cami imamı Orhan Durmaz tek tek masaları dolaşıp iftar yemeğine gelenlerin hal hatırlarını sorarak muhabbet etti. Durmaz, Numanoğlu Camimizin değerli davetlilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu son iftarda bir arada olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek; "Bir ramazan ayında sonuna geldik Ramazan ayı birlik ve beraberliğin sevgi ve hoşgörü pekiştiği yoksulluk hatırlandı çok önemli bir aydır. Sizlerle bu sofra paylaşmaktan dolayı çok memnun olduğumu ifade etmek isterim İnşallah sağlık ve sıhhat içerisinde nice ramazanlar da buluşmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından akşam ezanını okudu. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı, hep birlikte iftar yapıldı. İftar programına katılan davetliler, organizenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Program İlahiler eşliğinde "Semazen " gösterisi ve yapılan yemek duası ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler