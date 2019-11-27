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Numaracı köpek vatandaşları seferber etti

Bursa'da bir süre aksayarak yürüdükten sonra kendisini yere bırakan köpeği gören vatandaşlar seferber oldu.

27.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:29Numaracı köpek vatandaşları seferber etti
'da bir süre aksayarak yürüdükten sonra kendisini yere bırakan köpeği gören vatandaşlar seferber oldu. Şehrin en işlek caddesinde baygın halde yerde yatan köpeğin etrafında toplanan onlarca kişi aramadık yer bırakmayıp yardım istedi. Ancak bir süre sonra olay yerine gelen bir esnaf köpeğin numarasını ortaya çıkardı. Kendini sevdirmek için numara yaptığı anlaşılan köpek, bir süre sonra ayağa kalkıp yürüyünce kalabalık büyük şaşkınlık yaşadı.

Fevzi Çakmak Caddesi, dün akşam saatlerinde ilginç bir olaya sahne oldu. Çakırhamam'dan Heykel'e doğru bir müddet aksayarak yürüdükten sonra kendisini yere bırakan köpeği gören vatandaşlar, köpeğin yanına koşup yardım etmek istedi. Bir süre sonra yerde yatan köpeğin etrafında onlarca kişi toplandı. Ne olduğunu bile anlamadan cep telefonlarına sarılan bazı vatandaşlar sosyal medyadan canlı yayına geçip belediyelere tepki göstermeye başladı. Bu arada bazı vatandaşlar çevrede veteriner ararken, kimileri de barınakları arayarak yardım istedi.

Köpek ayaklanınca herkes şaştı kaldı

Bu sırada köpeğin yanına gelen küçük bir kız çocuğu yerde yatarken başını okşayıp gitti. Kızın ardından ayaklanan köpek cadde üzerinden kalkıp tarihi Tahtakale Çarşısı'na doğru yürüdü. Köpeğin numara yaptığını kendisini sevdirmek için her gün aynı şeyi yaptığını belirten bir işportacı ise, bekleyen kalabalığı şok etti. Şaşkına dönen vatandaşlar, köpeğin yürüdüğünü görünce alkışladılar. Köpeğin peşini bırakmayıp çarşı içerisine kadar takip eden 2 kadın, köpek yeniden yere yatınca bir süre daha köpekle ilgilendi. İşportacı, köpeği seven kadınlara, "Ona kasaptan 1 kilo kıyma alın sevinir" deyince herkes gülüştü. Köpeğin sağlıklı olduğuna kanaat getiren kadınlar, bir süre sonra köpeğin yanından ayrıldı. Sevimli köpek ise bir müddet daha yattıktan sonra gözden kayboldu. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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