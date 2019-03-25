Numune Hastanesine Yeni Mr ve Tomografi Cihazı

Kaynak: AA

Sivas Numune Hastanesine kazandırılan yeni MR ve tomografi cihazları hizmet vermeye başladı.Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni MR ve tomografi cihazlarıyla daha iyi hizmetin yanı sıra görüntülüme hizmetlerinde randevu ve rapor okuma gün sürelerinin azaltılması hedefleniyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Haluk Avunduk, "Hastanemizde bir MR ve iki tomografi cihazı ile hizmet vermekteydik. 24 saat hizmet verdiğimiz halde günde 150-180 arası çekim yaparken, 250-300 arası randevu talebi oluşuyordu. Artan hasta sayısı ve buna bağlı olarak cihazlara ihtiyacın artmasından dolayı Mr randevumuz 45 güne kadar çıkmıştı. Bakanlığımıza durumu anlatıp daha hızlı ve daha iyi hizmet verebilmek adına yeni bir MR ve tomografi kazandırılması konusunda izni alarak hizmet alımına çıktık. 2019 yılı itibarıyla Sivas'a ve hastanemize bir MR, bir tomografi cihazı daha kazandırdık." ifadelerini kullandı.MR ve tomografi randevu gün süreleriyle ilgili de bilgi veren Avunduk, "Şu an 2 MR ve 3 tomografi cihazı ile hizmet vermekteyiz. MR cihazının biri 24 saat diğeri 16 saat hizmet vermektedir. MR randevu günümüz 45 günden, 8-10 güne düşmüştür. Tomografide ise günlük çekim yaparak hastalarımıza hizmet vermekteyiz." açıklamasında bulundu.