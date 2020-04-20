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NUN Okulları dünyadaki en iyi eğitim uygulamaları arasında ilk 10'a girdi

NUN Okulları, dünya çapında 36 ülkenin eğitim projeleri ve uygulamalarıyla katıldığı Start Luma 2020'de, ilk 10'a girerek finale kalmaya hak kazandı.

20.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:31
NUN Okulları dünyadaki en iyi eğitim uygulamaları arasında ilk 10'a girdi
NUN Okulları, dünya çapında 36 ülkenin eğitim projeleri ve uygulamalarıyla katıldığı Start Luma 2020'de, ilk 10'a girerek finale kalmaya hak kazandı.
NUN Okullarından yapılan açıklamaya göre, Finlandiya 'da, Helsinki Üniversitesi liderliğinde toplam 13 üniversitenin iş birliği ile yürütülen ve dünyanın çeşitli yerlerinden 36 ülkenin, eğitim projeleri ve uygulamalarıyla katıldığı Start Luma 2020'de, NUN Okulları dünya çapında en iyi eğitim uygulamaları arasında ilk 10'a girmeyi başardı.
NUN Okulları Fen Bilimleri Öğretmeni Ferdi Ünal'a ait "Where Will We Use It?" (Nerede Lazım Olacak?) başlıklı ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik proje tabanlı öğrenmeyi ve aktif iş birliğini teşvik eden eğitim uygulaması, uluslararası jürinin yapmış olduğu nihai değerlendirme sonucunda, "Dünyanın En İyi 10 Eğitim Uygulaması" arasında yer aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünal, uzun araştırmalarının ardından hazırladığı müfredatı uygularken öğrencilerini en mutlu eden şeyin atölye dersinde onlara verilen rollerle içselleşecekleri ortamlar tasarlamak olduğunu gördüğünü belirtti.
Projesini anlatan Ünal, şu ifadeleri kullandı:
"Öğrenciler tarafından sorulan 'bütün bu öğrendiklerimiz nerede lazım olacak?' sorusundan yola çıktım. Bu soruya yanıt veremeyen bir eğitim sisteminin öğrencide kalıcı bir öğrenme gerçekleştirmeyeceği düşüncesiyle 3 sene önce bir yolculuğa çıktım. Bu yolculuktaki hedefim okulda işlediğimiz müfredat ile bağdaşacak, müfredatı zenginleştirecek, uygulamalı eğitim içeren, hikayeleştirme ve oyunlaştırma teknikleri ile çeşitlendirilmiş bir atölye müfredatı yazmaktı. Dekor desteği ile zenginleşen eğitim ortamlarında öğrencilerin yaşam becerilerini geliştiren ve onlara bilim ile sanat ve tarihin birleştirici gücünü hissedecekleri ortamlar sunuyorum. Görüyorum ki bu sayede öğrencilerin öğrendikleri her yeni şey zihinlerinde çok daha kalıcı oluyor."
Haziran ayında finali gerçekleşecek yarışmada jüri tarafından seçilecek ilk üç proje, Finlandiya'ya gezi ile ödüllendirilecek ve Uluslararası Start Luma galasında gerçekleştirilecek ödül törenine katılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Finlandiya, Güncel
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