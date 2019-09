NUN Okulları iki takımıyla TEKNOFEST'te yarışıyor

NUN Okulları, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) "İnsansız Su Altı Sistemleri" ve "Robotik Fetih 1453" kategorilerinde iki farklı ekiple yarışmalara katılıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanında düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalde, öğrenciler çeşitli yarışmalarda yeteneklerini sergiliyor.Geçen yıl üniversite takımlarının arasından sıyrılarak roket ve su altı ekipleriyle başarılar elde eden NUN Okulları, bu yıl da aynı başarıya ulaşmayı hedefliyor.Okulun "İnsansız Su Altı Sistemleri" ve "Robotik Fetih 1453" kategorilerindeki iki takımı, geliştirdikleri robotik araçlarla rakiplerine meydan okuyor."Burada bulunmak bile büyük bir başarı""İnsansız Su Altı Sistemleri" yarışmasında rekabet eden Hydrotech Rov takımının danışmanı Eftal İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekibin 8 kızdan oluşan bir su altı takımı olduğunu söyledi.Takımın, geliştirdikleri araç ile parkurda verilen görevleri gerçekleştirmeye çalıştığını anlatan İnan, "Bu, görevleri yerine getirmek için üretilen bir araç. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'e katılmıştık. Oradaki ürettiğimiz aracı geliştirerek tekrar burada kullanıyoruz. Yani sürdürülebilirliği olan bir proje aslında." dedi.Aracı geçen yıldan bu yana geliştirdiklerini belirten İnan, "Geçen yıl 4 motorluydu, bu yıl 6 motorlu. Su altında bulunan nesneleri tutmak için bir kol yoktu ama bu sene pnömatik kol ekledik. Su altında nesneleri taşıyabiliyoruz. Arama kurtarmada en önemli durumlardan birisidir. Şu an dalgıçlar kullanıyor deniz altı araştırmalarında ama bu araçta insansız bir şekilde bu araştırmaları yürütebiliyoruz." diye konuştu.Eftal İnan, milli teknoloji hamlesinde öğrencilerin söz sahibi olmasını hedeflediklerini dile getirerek, "Bu yıl buraya 217 takım başvurdu. 30 takım finallere kalabildi. Burada bulunmak bile büyük bir başarı bizim için ama hedefimiz tabii ki birinci olmak." değerlendirmesinde bulundu."Su altı araçları ülkemiz için önem arz ediyor"Hydrotech Rov takımının tasarımcısı 10. sınıf öğrencisi Ela Nur Turan ise projelerini geçen yıl TEKNOFEST için başlattıklarını anlattı.Geliştirdikleri aracın daha çok arama kurtarma çalışmaları ile fay hatlarını su altında belirlemek için kullanıldığını aktaran Turan, "Bu araçları geliştirerek milli teknoloji hamlesine destek olmak istiyoruz." dedi.Türkiye'nin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğuna değinen Turan, "Su altı araçları ülkemiz için önem arz ediyor. Geçen yıl Ar-Ge ile başlamıştık. Daha sonra geliştirmelerde bulunduk, birçok deneme yaptık. Yanlışlarımızı düzelterek şu anki aşamamıza ulaştık." diye konuştu.Ela Nur Turan, TEKNOFEST'in Türkiye adına yapılmış güzel bir festival olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:"Buna ihtiyacımız vardı. Gençlerin kapasitesi var ancak bunu gösterebilecekleri alanlar çok kısıtlıydı. Daha önce uluslararası yarışmaların Türkiye ayaklarına katılabiliyorlardı ve biz de bir tanesine katıldık. TEKNOFEST kadar güzel bir ortam yoktu. Bu ortam bizim için çok verimli. Buradaki takımlarla aramızda küçük bir rekabet olsa da daha çok yardımlaşıyoruz ve birlikte çalışıyoruz. Çünkü amacımız hep ortak.""Gerçek öğrenme burada gerçekleşiyor""Robotik Fetih 1453" yarışmasında rekabet eden Exnom Takımının danışmanı Fatin Bayraktar, ekibin aylarca yarışmaya hazırlandığını söyledi.Öğrencilerin geliştirdikleri projede bazı görevleri tamamlamaları gerektiğini aktaran Bayraktar, "Bu kumandayla değil otonom çalışan bir araçtı. Her seferinde kendilerine geliştirerek ve çıkan sorunlara çözümler bulmaya çalışarak ilerlemeye gayret ettiler. Dolayısıyla çok geliştiler, gerçek öğrenmenin burada gerçekleştiğine inanıyorum." dedi.Bayraktar, yarışmaya yalnızca derece elde etmek amacıyla katılmadıklarını ifade ederek, "Biz derece için gelmedik açıkçası. Öğrendiklerimiz bize yeterli oldu. Çok fazla deneyim kazandık. Her gencin TEKNOFEST'e katılmak için uğraş vermesi gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu."Burada kazandığımız deneyim her şeyden değerli"Exnos Takımının yazılımcı ve tasarımcısı 10. sınıf öğrencisi Zeyd İlbahar ise yarışma için otonom bir araç tasarladıklarını belirtti.Araçlarının belli görevleri gerçekleştirmesi gerektiğine değinen İlbahar, "Görevlerimiz arasında, küçük gemileri toplayarak yürüyen banda bırakma, daha sonra da yürüyen banda geminin kendisini çıkarma ve surları yıkma yer alıyor." bilgisini verdi.Elektronik, mekanik tasarım gibi birçok bilgiye ihtiyaçları olduğu için 3 kişiden oluşan takım üyelerini buna göre seçtiklerini belirten İlbahar, şöyle devam etti:"Şubat ayından beri çalışıyoruz. Dereceye girmek veya girmemek tartışılır bir konu fakat burada kazandığımız deneyimler her şeyden çok daha değerli. Bunun farkında olarak yarışıyoruz.TEKNOFEST, son yıllarda ülkemizde teknolojiyle uğraşan herkesin kendini tanıtması ve bu alanda geliştirmesi için en büyük fırsat. Bir projeyle uğraştığınız zaman projede eksikleriniz çıkıyor ve yarışmayı kazanmak için bunun üzerine gitmek zorundasınız Biz de yarışmada bunu deneyimledik. Zorlukla karşılaştıkça gelişiyorsunuz, bu da sizin için çok büyük bir fırsata dönüşüyor."