Nur Ataibiş Yeni Sergisi ile BMKM'de

Ressam Nur Ataibiş, soy aktarımlarının üzerimizdeki etkilerini, evrenin müthiş düzeninin yanı sıra içimizdeki kaos ve kosmosun sonsuz dansını, sürekli kendini yeniden inşa ederken ve ölümüyle yüzleşirken yürüdüğü yolun izlerini karışık teknikle hazırladığı eserleri ile sorguluyor.

Farklı zamanları kendi sarmalında barındıran imgelerden oluşan belleğin kurulması ve aktarımını, işlerinin bellek mekanına dönüşmesini önemseyen, özgün ve derinlikli çalışmalarıyla tanınan Nur Ataibiş beyaz bir fonun içinden çıkardığı gölgeler ile atalarına, aile büyüklerine de hatıralarını ve geçmişlerini iade ediyor, kendi zamanını ve ölümlülüğünü vererek tuvallerini canlandırıyor,' Gölgelerin İzinde' ile sanatseverlerle buluşturuyor.

'Gölgelerin İzinde' 7-20 Mart tarihleri arasında Barış Manço Kültür Merkezi'nde izlenebilir.

Geçtiğimiz yıl sekiz mart dünya kadınlar gününde sekiz kadın, sekiz söyleşi, sekiz mart temasıyla yayınlanan Psikoloji, tarih, edebiyat, siyaset, cemiyet, gazetecilik ve sinema alanından sekiz usta isimle gerçekleştirdiği kadın dünyası, evlilik, siyaset, sanat ,kişisel gelişim, aşk, insan ilişkileri gibi yaşama dair konularda söyleşilerin yer aldığı kitabıyla iletişimci ve yazar Canan Öner Erol İstanbul CNR kitap fuarında imza günü etkinliğinde kitapseverlerle buluştu.

Ayla Algan'dan, D efne Yalnız'a, İlkim Öz'den, Oya Germen'e , Şule Perinçek'den, Beyaz saray iletişim koordinatörü, BBC yorumcusu Laura Schwartz'a birbirinden farklı ve düşünce ve alandan kadınların söyleşilerinin yer aldığı Muhayyer Muhabbetler yazarın yayınlanan ikinci kitabıdır...

Canan Öner Erol Kimdir:

İletişimci Yazar Canan Öner Erol 1978 İstanbul doğumludur.İlk ,orta ve liseyi İstanbul'da tamamlamış ve ardından Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümden mezun olmuştur.Bunun yanı sıra Sinema ve Senaryo Yazım Teknikleri alanında başta Rıfat Ilgaz'ın kızı F.Defne Ilgaz olmak üzere önemli hocaların derslerine katılmış ve bu konuda eğitimleralmıştır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans eğitimine devam etmiştir.

Halkla İlişkiler ve Pazarlama alanında yönetici olarak çalışmış olan Erol,Ulusal yayınlanan gazetele rde,çok sayıda sektörel dergi de ve Hollanda'da türkçe yayınlanan Kadın Dergisinde röportajlar yapmış, Yeni Çağrı ve Ö.Vatan gazetelerinde perşembe yazıları adlı köşesinde güncel meseleleri kaleme almıştır.

Ben Değilsem kim?Şimdi Değilse Ne zaman? Ve Muhayyer Muhabbetler adıyla iki kitabı yayınlanan yazarın Rüzğar adında bir oğlu vardır...