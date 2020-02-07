Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!

Basketbol camiasının önde gelen isimlerinden Nur Gencer vefat etti. Spor camiasını üzen haber sonrası yetkililerden taziye mesajları gelirken Nur Gencer hayatı, biyografisi ve Nur Gencer kimdir konuları merak edildi.

NUR GENCER KİMDİR?

Nur Gencer Doğum Tarihi: 1948

Nur Gencer Nereli: Doğum yeri, İstanbul

Nur Gencer, basketbol yöneticisi, spor adamıdır.

Öğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde 1967 yılında tamamladı. 1992'de Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü oldu. FIBA Teknik Komiseri ve Uluslararası Organizasyon Komitesi üyesi olarak basketbola hizmet verdi. Yine 1992'de Dünya Fair-Play Davranış Şeref Diploması ile ödüllendirilmiştir.

Eczacıbaşı, Efes Pilsen, Galatasaray ve Tuborg kulüplerinde üst düzey yöneticilik yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu genel sekreterlik görevini yaptı. A milli takımlar idari menajerlik görevini yaptı.