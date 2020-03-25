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Nur Sultanlılardan, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden doktorlara alkış - NURSULTAN

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden doktorlara alkışlarla teşekkür etti.

25.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:34
Kazakistan 'ın başkenti Nur Sultan'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden doktorlara alkışlarla teşekkür etti.
Nur Sultan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, karantina nedeniyle evlerinden çıkamayan başkent sakinleri, salgın nedeniyle yoğun şekilde çalışan doktor ve sağlık ekiplerine teşekkür amacıyla evlerinin balkon ve pencerelerine çıktı.
İhbar üzerine başkentteki bir bölgeye giden sağlık ekipleri, mahalle sakinlerinin alkışlarıyla karşılandı.
Ekipte yer alan doktor Begejan Gulamgaziyev, kendilerine güvenen ve destekleyenlere teşekkür etti.
Sağlık görevlisi Aygerim Tasbolat da halk sağlığı için durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Gönüllüler, yaşlılara yardım ediyor
Nur Sultan'da gönüllü ekipler, karantina nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlı ve çocuklu ailelere ilaç, temel gıda ve hijyenik ürünlerden oluşan yardım paketleri dağıtıyor.
Gönüllüler, ayrıca, kamuya açık yerlerde, karantina kurallarıyla ilgili halkı bilgilendiriyor.
Öte yandan, olağanüstü hal kapsamında belirlenen karantina kurallarını ihlal eden 60 kişiye para cezası verildiği belirtildi.
Ülkede, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 79 olarak açıklanmıştı.
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Nur Sultanlılardan, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden doktorlara alkış - NURSULTAN

Kaynak: AA

Etiketler : Kazakistan, Güncel

Haberin Videosu :

Nur Sultanlılardan, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden doktorlara alkış - NURSULTAN

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