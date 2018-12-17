17 Aralık 2018, 11:13
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Hadise'nin "Özür Dilesin" Dediği Nur Yerlitaş, Canlı Yayında Af Diledi

Hadise, geçtiğimiz günlerde annesinin intihar girişiminde bulunduğunu canlı yayında söyleyen Nur Yerlitaş için canlı yayında özür dilesin demişti. Olay sonrası bugün bir canlı yayına bağlanan Yerlitaş, "Hastalığımdan yaptım binlerce kez özür dilerim" dedi.

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz Cuma günü, annesinin intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen modacı Nur Yerlitaş için çıkıp canlı yayında özür dilesin dedi. Olay sonrası Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Nur Yerlitaş, herkesten özür diledi.

"BENİM ÖZELİMİ ANLATTI, ÖZÜR DİLESİN" DEMİŞTİ

Hadise'nin "Canlı yayında bağlanıp benim özelimi anlattı aynı şekilde tüm Türkiye'nin önünde benden özür dilesin" açıklamasının ardından programa telefonla bağlanan Yerlitaş, şunları söyledi: "Benim yengem o hastanede ameliyat oldu. O hastanenin sahibi de benim çok yakın arkadaşımdı. Gece 2'de Hadise'nin annesi için 'Başka bir hastanede ama oraya gelmek istiyorlar' diye aradım. Sonra hallettiler. Ben 3 hafta sonra başka bir kanalın yayına bağlanıp anlattım.

"HADİSE'DEN BİN KERE ÖZÜR DİLERİM"

Sizi tüm şerefimle temin ederim neden yaptım niye yaptım bilmiyorum. Ben bir buçuk sene kansermişim. O konuşmaları falan hiç hatırlamıyorum. Hadise'den tekrar özür dilerim, bin kerede dilerim söz konusu annedir. "

"BENİM ÖZELİMİ KİMSE CANLI YAYINDA ANLATAMAZ"

Hadise, önceki gün Nur Yerlitaş için, "Kendisini tanımıyorum, sadece bir iki defa karşılaştım. Kaldı ki benim özelimi kimse canlı yayında anlatamaz. Nasıl ki canlı yayına bağlanıp benim özelimi Türkiye'ye anlattı, aynı şekilde canlı yayına bağlanıp tüm Türkiye önünde özür dilerse affederim" sözlerini dile getirdi.

Modacı Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konulmuş ve ameliyat olmuştu.

Türkiye,Nur Yerlitaş,Hadise

YORUMLAR (12)
CESUR: Surata bak
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!!!!: KEŞKE ŞEHİTLERİMİZDEN NDE ÖZÜR DİLESEYDİN DE SAMİMİ OLDUĞUNA MİLLET BİRAZCIK DA OLSA İNANSAYDI. SIRF GÜNDEM OLMAK İÇİN YİNE ÜNLÜ(Kİ BU KELİMEYE ÇOK KIZIYORUM) BİRİSİYLE HABER OLMANIN PEŞİNDELER.
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ABBAS YOLCU: Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste...nur yerlitaş ölsün cincon şampiyon olsun :)
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FOLLOSSSS: Senin ozelinmi kalmış iş adamı kalmadı gezmediyin
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KASIM6: Amaaan bıktık nur yerlitaş merlitaş hasta masta çok da umrumuzda. Bu kadını vatandaşlıktan çıkartmalıyız
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