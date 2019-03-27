Nur Yerlitaş'tan Takipçilerini Kaygılandıran Sargılı Fotoğraf!

Modacı Nur Yerlitaş, sosyal medya hesabından paylaştığı ameliyat sonrası sargılı fotoğrafıyla takipçilerini kaygılandırdı. Ünlü modacı bir süre sonra o fotoğrafı sildi.

AMELİYAT FOTOĞRAFI YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ameliyat haberiyle hayranlarını oldukça üzen Nur Yerlitaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, takipçilerini korkuttu. Yerlitaş'ın, "Biraz zaman" notuyla yaptığı paylaşıma hayranlarından pek çok yorum geldi. Bazı takipçiler, Yerlitaş'ın yeniden ameliyat olduğunu öne sürüp geçmiş olsun dileklerini iletti.Bazı takipçiler ise fotoğrafın ameliyat olduğu zaman çekildiğini, eski fotoğrafını yeniden paylaştığını iddia etti.

FOTOĞRAFINI KALDIRDI

Öte yandan, ünlü modacı Nur Yerlitaş, bir süre sonra paylaştığı fotoğrafı Instagram hesabından sildi.