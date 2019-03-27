27 Mart 2019, 22:56
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Nur Yerlitaş'tan Takipçilerini Kaygılandıran Sargılı Fotoğraf!

Modacı Nur Yerlitaş, sosyal medya hesabından paylaştığı ameliyat sonrası sargılı fotoğrafıyla takipçilerini kaygılandırdı. Ünlü modacı bir süre sonra o fotoğrafı sildi.

Modacı Nur Yerlitaş, sosyal medya hesabından paylaştığı ameliyat sonrası sargılı fotoğrafıyla takipçilerini kaygılandırdı. Ünlü modacı bir süre sonra o fotoğrafı sildi.

AMELİYAT FOTOĞRAFI YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ameliyat haberiyle hayranlarını oldukça üzen Nur Yerlitaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, takipçilerini korkuttu. Yerlitaş'ın, "Biraz zaman" notuyla yaptığı paylaşıma hayranlarından pek çok yorum geldi. Bazı takipçiler, Yerlitaş'ın yeniden ameliyat olduğunu öne sürüp geçmiş olsun dileklerini iletti.Bazı takipçiler ise fotoğrafın ameliyat olduğu zaman çekildiğini, eski fotoğrafını yeniden paylaştığını iddia etti.

FOTOĞRAFINI KALDIRDI

Öte yandan, ünlü modacı Nur Yerlitaş, bir süre sonra paylaştığı fotoğrafı Instagram hesabından sildi.

Nur Yerlitaş, Magazin



YORUMLAR (22)
ACIMASIZ: kaygılanılacak birisi mi prim yapıyor
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X: Acayip kaygılandım yastayım.....
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GÜLYABANİ: gülyabaniye acımak allaha ihanettir gülyabaniye acımak kabeyi yıkmak gibidir gülyabaniye acımak hz. muhammedin kabrini çıkartmak gibidir gülyabaniye dua etmek kuranı kerimi yakmak gibidir
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YASEMİN : Hiç te kaygılanmadım. Neyine kaygılanayim bu zebaninin
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ALP ER: AN GELİR SÖYLEDİĞİNİZ İSYANKAR BİR SÖZ TOPLUMUN İNANÇ VE DEĞERLERİNİ YOK SAYAN BİR SÖYLEM YÜCE YARATANIN GÜCÜNE GİDER BİR AĞZI DUALI BEDDUA EDER VE BÖYLE PERİŞAN OLUR DEĞİLMİ? Kİ BENDE ÜZÜLMEDİM
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