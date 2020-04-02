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Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı

İzmir'de yaşayan bir kadın, evinde defalarca bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayeti işleyen kişinin hayatını kaybeden kadının arkadaşı olduğu ve talihsiz kadını "Paramı çaldın" tartışmasından sonra öldürdüğü ortaya çıktı.

02.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:02
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Nuray Varol (53), evinde defalarca bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulundu. Varol'un katil zanlısı ise arkadaşı N.E. çıktı. Zanlı, Varol'u cebinden para aldığını düşündüğü için öldürdüğünü itiraf etti.

HABER ALAMAYAN YAKINLARI POLİSİ ARADI

Bir süre önce eşinden boşanıp, yalnız yaşamaya başlayan Nuray Varol'dan geçen perşembe günü haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, Varol'un Alsancak semti 1480 Sokak'taki evine gitti. Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Nuray Varol'u bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edilen Varol'un cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile savcının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından da toprağa verildi.

KATİLİ, GÜVENLİK KAMERASI ELE VERDİ

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameraları ve mobese görüntüleri ile Nuray Varol'un cep telefonu kayıtlarını incelemeye aldı.Yapılan araştırmalar sonunda da şüpheli olarak kadının arkadaşı olan N.E. adlı erkek ile akrabası F.E. gözaltına alındı. İlk sorgularında suçlamayı reddeden şüphelilerden N.E., daha sonra cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

'PARAMI ÇALDIN' TARTIŞMASI CAN ALDI

N.E, olaydan birkaç gün önce Nuray Varol'un evine gittiğini, bir süre sonra cebindeki parayı bulamadığını anlatarak, perşembe günü parayı sormak için yeniden evine gittiği Varol'u çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.

N.E, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, akrabası serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Konak, 3. Sayfa, Güncel
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