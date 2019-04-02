Nuray Karataşoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DİYARBAKIR KOCAKÖY belediye başkan adayı olan Nuray Karataşoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR KOCAKÖY ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Nuray Karataşoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DİYARBAKIR KOCAKÖY adayı Nuray Karataşoğlu kimdir? BTP DİYARBAKIR KOCAKÖY adayı Nuray Karataşoğlu yüzde kaç oy aldı?

Nuray Karataşoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DİYARBAKIR KOCAKÖY belediye başkan adayı olarak gösterilen Nuray Karataşoğlu KOCAKÖY ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. KOCAKÖY ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Nuray Karataşoğlu adlı BTP adayı toplamda 13 adet oy sayısına ulaştı.

Nuray Karataşoğlu Kimdir?

Nuray Karataşoğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP'den Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkan Adayı oldu.

DİYARBAKIR KOCAKÖY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.