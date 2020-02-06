Nuray Karpuzcu: Karkışta Çocukların Sevinci Oldu!

Araştırmacı yazar ve doğal yaşam koçu Nuray Karpuzcu Kahramanmaraş ilinin Göksun ilçesinde Göksun İmam Hatip Ortaokulunda okuyan ihtiyaç sahibi 240 öğrencinin kış ortasında ayakkabı ve kaban ihtiyacına sessiz kalmadı ve İstanbul da hayırsever iş adamı "İkram Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Özkaymaz" ile birlikte elele verdi yardım etti.

Göksun İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Recep Tokuç yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi; okulumuzda ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz var. Okul yönetimi olarak ihtiyaç listemizi oluşturduk. İstanbul da yaşayan ve aslen Kahramanmaraş Göksunlu araştırmacı yazar ve doğal yaşam koçu Nuray Karpuzcu hanıma ulaştık. Nuray hanım bize içtenlikle yaklaştı. Kısa sürede tüm taleplerimizi yerine getirdi.

Yarıyıl tatili bitmeden ihtiyacımız olan ayakkabı ve kabanları kargo ile bize ulaştırdı. Bizde burada hayırseverlerimiz adına öğrencilerimize takdim ettik. Okul Aile Birliği Başkanımız Arzu Demir ile birlikte hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz dedi.