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Nurcan Arslan cinayeti davasının yeniden görülmesine başlandı

Küçükçekmece'de 30 Ocak 2016'da kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak öldüren Abdullah Melih Barış'ın yeniden yargılanmasına başlandı.

07.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:51 Nurcan Arslan cinayeti davasının yeniden görülmesine başlandı
'de 30 Ocak 2016'da kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak öldüren Abdullah Melih Barış'ın yeniden yargılanmasına başlandı. Bugün tutuklu bulunduğu Tokat Cezaevi'nden İstanbul'a getirilmeyen sanık duruşmada hazır bulunmazken, izleyici ve aile yakını sayısının çokluğu ve sanığın getirilememesi nedeniyle duruşma daha büyük bir salonda görülmek üzere yarına ertelendi.

Küçükçekmece'de 30 Ocak 2016'da barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı (40) 11 kurşun ile öldüren Abdullah Melih Barış (39) 2 yıl süren yargılamanın ardından önce ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmıştı. Mahkeme sanık hakkında verilen cezayı müebbet hapse düşürerek iyi hal indirimi uygulamıştı. Maktül Nurcan Arslan'ın ailesi, sanığa uygulanan iyi hal indirimini kabul etmeyerek itirazda bulunmuştu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi olayda tasarlama unsurlarının oluşmadığını ve sanığın ne zaman öldürme kararını aldığının kesin olarak belirlenemediğini açıklamıştı. Yargıtay, yetersiz gerekçelerle hüküm kurulduğunu aktararak bozma kararı vermişti.

Duruşma sanığın getirilememesi ve daha büyük bir salonda görülmesi için ertelendi

Bozma kararının ardından bugün yeniden görülmeye başlanılan davada sanık tutuklu bulunduğu Tokat Cezaevi'nden getirilemediği için duruşmada hazır bulunamadı. Müşteki avukatları ise izleyici ve basın mensubu sayısının fazla olması nedeniyle, duruşmanın daha büyük bir salonda yapılması talebinde bulundu. Müşteki avukatlarının talebini kabul eden mahkeme, duruşmanın daha büyük bir salonda görülmesine karar verdi. Duruşma yarın saat 14.30'da görülmek üzere ertelendi. - İSTANBUL

Küçükçekmece, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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