Nurcan Selçuk Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR SUSURLUK belediye başkan adayı olan Nurcan Selçuk isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR SUSURLUK ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Nurcan Selçuk isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BALIKESİR SUSURLUK adayı Nurcan Selçuk kimdir? BTP BALIKESİR SUSURLUK adayı Nurcan Selçuk yüzde kaç oy aldı?

Nurcan Selçuk Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR SUSURLUK belediye başkan adayı olarak gösterilen Nurcan Selçuk SUSURLUK ilçesinde % 0,31 oranında oy almıştır. SUSURLUK ilçesinde % 0,31 oranında oy olan Nurcan Selçuk adlı BTP adayı toplamda 81 adet oy sayısına ulaştı.

BALIKESİR SUSURLUK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.