Haberler » Güncel » Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'tan hastalara ziyaret - Haber

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'tan hastalara ziyaret

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

05.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:42Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'tan hastalara ziyaret
Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Kavak, Nurdağı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve yakınlarına acil şifalar diledi, en kısa sürede normal yaşantılarına dönmelerini temenni etti.
Her fırsatta hasta ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Kavak, "Vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklı günlere dönmeleri için onlara moral vermek, yalnız olmadıklarını hissettirmek için yanlarındayız. Bu vesileyle görevlerini yapan hastane personellerimize, doktorlarımıza, hastane yönetimimize de hastalarımıza göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Devlet Hastanesi, Ökkeş Kavak, Nurdağı, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:16 Salihli'de otomobil takla attı: 2 yaralı - Haber
18:16 Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarından basın açıklaması - Haber
18:16 Kocaeli'de bedensel engelli adamı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Haber
18:14 Erdoğan: "Cambridge Camisi güçlü bir dayanışma ve iş birliğinin ürünüdür" - CAMBRIDGE - Haber
18:10 Soyer, kadınlara seslendi: "Bu hikaye önce dilin değişmesiyle başlayacak" - Haber
17:48 Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - Haber
17:35 Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu - Haber
17:16 Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar - Haber
16:52 Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım - Haber
16:30 Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı - Haber
5.12.2019 18:18:37