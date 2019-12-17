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Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni araçlar tahsis edildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2 yeni araç tahsis etti.

17.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:22Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni araçlar tahsis edildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2 yeni araç tahsis etti.

İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan araçlarla ilgili yaptığı açıklamada, göreve başladığı ilk günden bu yana ilçedeki güvenlik hizmetlerinin daha iyi ve modern şartlarda yerine getirilmesi, hizmet binalarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi için gerekli bütün gayreti sarf etmeye çalıştıklarını söyledi.
İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'e ilçeye asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis ettikleri bu araçlardan dolayı şahsı ve personelleri adına şükranlarını sunan Önel, "Hem devriye hizmetleri, hem de ihbar ve şikayetlerde olaylara en kısa sürede ulaşmak en büyük hedefimizdir. Bu araçlarımızın da hizmete sunulması ile birlikte personellerimiz kendilerine bildirilen olaya çok daha kısa sürede müdahalede bulunacaklardır. Vatandaşlarımıza sunulan güvenlik hizmetleri seviyesi daha üst noktalara taşınmış olacaktır." diye konuştu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Önel, Nurdağı, Güncel

Kaynak: AA

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