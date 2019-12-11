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Nurdağı Kaymakamı Akça, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:02Nurdağı Kaymakamı Akça, AA'nın
'in Kaymakamı Eşref , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Akça, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için tercihte bulundu.

Akça, tercihlerinde "Haber" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", "Yaşam" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon" ve "Spor"da ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Akça, birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, "Gerçekten mükemmel fotoğraflar var. Özellikle ilk kategoride Suriye'deki savaşı anlatan bir fotoğrafı çok beğendim, çok anlamlıydı. Ama bugün, Diyarbakırlı annelerimizin direnişinin, annelerimizin çocuklarının peşinde bu hain terör örgütlerinden evlatlarını kurtarmak için yaptıkları çalışmaların yüzüncü günü. Bu vesileyle Diyarbakır annelerinin fotoğrafını çok beğendim. Hepsini destekliyoruz. İnşallah bu direnişleri, bu mücadeleleri sonuç verecek. Evlatlarımızı kurtaracaklar." diye konuştu.

Mustafa Yalçın, Gaziantep, Nurdağı, Akça, Güncel

Kaynak: AA

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