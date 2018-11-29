Nurdağı Kaymakamı Düzgün, Sorunları Dinledi

29 Kasım 2018 Perşembe 14:59



29 Kasım 2018 Perşembe 14:59

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, muhtarlar ve mahalleliyle buluştu.Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, her ay düzenlenen Muhtar ve Vatandaşlarla Buluşma Toplantısı, Nurdağı Belediyesi Kale ve Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.Nurdağı Kaymakamı Düzgün başkanlığında düzenlenen Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan ile daire amirlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, muhtarlar ve mahalleli talep ve sorunlarını yetkililere aktardı.