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Nurdağı'nda 1. Kitap Günleri Fuarı ve Kitap Okuma Şenliği yapıldı

Nurdağı Belediyesi tarafından 1. Kitap Günleri Fuarı ve Kitap Okuma Şenliği düzenlendi.

14.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:25Nurdağı'nda 1. Kitap Günleri Fuarı ve Kitap Okuma Şenliği yapıldı
Belediyesi tarafından 1. Kitap Günleri Fuarı ve Kitap Okuma Şenliği düzenlendi.
Şamil Tayyar Kültür Merkezinde açılışı yapılan 1. Kitap Günleri kapsamında yazarlar okuyucularla buluştu, Kitap Okuma Şenliği kapsamında vatandaşların ve öğrencilerin katılımlarıyla fuarda satın alınan kitaplar okundu.

Gençlere ve çocuklara örnek olmak amacıyla, farkındalık oluşturmak üzere düzenlenen programa, Kaymakam Eşref Akça ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Sorumlusu Mehmet Akif Can ve daire müdürleri katıldı.

1. Kitap Günleri Fuarı 10 gün açık kalacak.

Şamil Tayyar, Nurdağı, Güncel

Kaynak: AA

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