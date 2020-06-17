Nurdağı'nda çıkan yangında 400 dönüm ekili buğday küle döndü

Nurdağı'nda çıkan yangında 400 dönüm ekili buğday küle döndüGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan ve itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında 400 dönüm ekili buğday küle döndü.

17.06.2020 20:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:40
Nurdağı'nda çıkan yangında 400 dönüm ekili buğday küle döndü
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan ve itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında 400 dönüm ekili buğday küle döndü.
Yangın, öğleden sonra Sakcagözü Mahallesi kırsalında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek buğday arazisine sıçrayan yangını gören mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerinin başlattığı söndürme çalışmasına onlarca çiftçi de traktörleriyle katıldı. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangında 11 çiftçiye ait 400 dönüm buğday küle döndü.
Yangında, 50 dönüm alanda ekili karpuz, biber, patates ve nohut arazileri de zarar gördü. Nurdağı’nda çıkan yangında 400 dönüm ekili buğday küle döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: İslahiye, Nurdağı, Güncel, Haber

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