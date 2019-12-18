Haberler » Güncel » Nurdağı'nda et ve et ürünleri satan iş yerleri denetlendi - Haber

Nurdağı'nda et ve et ürünleri satan iş yerleri denetlendi

Nurdağı Belediyesi, ilçede et ve et ürünlerinin satışını yapan iş yerlerinde denetim yaptı.

18.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:00Nurdağı'nda et ve et ürünleri satan iş yerleri denetlendi
Belediyesi, ilçede et ve et ürünlerinin satışını yapan iş yerlerinde denetim yaptı.

ekipleri, halkın sağlıklı gıda tüketmesi amacıyla et ve et ürünleri satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, iş yerlerinde, personel hijyeni, genel temizlik, tezgah ve dolaplardaki etlerin mezbaha kesim belgeleri ile damgalarının kontrolü yaptı.

Belediye veterineri eşliğinde gerçekleştirilen denetimde, genel temizlik, personel hijyenin kurallarıyla ilgili uyarılarda bulunurken, et ve et ürünlerin saklama koşullarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Zabıta yetkilileri denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Nurdağı, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:46 İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Müslümanların birçok sorunu ABD müdahalesinden kaynaklıdır" - Haber
16:46 "Bahis yasaları gözden geçirilsin" önerisi - Haber
16:46 DEAŞ Irak'ta tır şoförlerine ateş açtı: 3 ölü - Haber
16:46 Güdül ilçesinde "Tuzun Sağlığa Zararı" konulu seminer düzenlendi - Haber
16:45 BEYOĞLU'NDA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ "KIZ KAÇIRMA" ÇATIŞMASINDA SANIĞA 31 YIL HAPİS - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:47:13