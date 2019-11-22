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Nurdağı'nda helikopter destekli trafik uygulaması

Nurdağı'nda helikopter destekli trafik uygulamasıGAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.

22.11.2019 22:35 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:36
'nda helikopter destekli trafik uygulaması
GAZİANTEP - 'in Nurdağı ilçesinde helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün trafik denetimleri ve uygulamaları ilçelerde de devam ediyor. Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, bu kapsamda ilçe Otoban yolu girişinde uygulama noktası oluşturdu. Uygulama kapsamında helikopter destekli denetimler de yapıldı.
Havadan helikopter desteğiyle yapılan kontrolde şüpheli görülen ve hatası tespit edilen sürücüler havadan gelen bilgiler doğrultusunda durdurularak işleme tabi tutuldu.
destekli uygulamada yaklaşık 2 saat sürerken kural ihlali yapan araçlara ve sürücülere cezai işlem uygulandı.
Nurdağı'nda helikopter destekli trafik uygulaması

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Helikopter, Gaziantep, Nurdağı, Genel

Kaynak: İHA


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