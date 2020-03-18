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Nurdağı'nda Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı yapıldı.

18.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:20
Nurdağı'nda Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı yapıldı.

Nurdağı Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Kaymakam Eşref Akça başkanlığında yapılan toplantıda, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan ve alınacak tedbirler görüşüldü.
Vatandaşla birebir çalışan personelin ve çalışma mekanlarının hijyen ve temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kaymakam Akça, sık aralıklarla dezenfektan kullanılmasını, bu konuda hem daire amirlerinin hem de personelin daha duyarlı ve titiz davranmaları gerektiğini kaydetti.
Toplantıya, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Nurdağı, Akça, Güncel

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