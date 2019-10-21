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Nurdağı'nda iki araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

21.10.2019 18:12Nurdağı'nda iki araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep - Nurdağı TAG Otoyolu 4.kilometresi Emirmusa mevkisinde meydana gelen kazada Kemal Cavlak yönetiminde ki 34 BZD 036 plakalı kamyonet K.S. yönetiminde 06 BP 1406 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Kemal Cavlak, araçta sıkışarak, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan Gaziantep İtfaiye Amirliği ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekipleri Nurdağı Devlet hastanesine sevk etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kemal Cavlak kurtarılamadı. Hafif ticari araç sürücüsü K.S., M.Ç. (34), M.S.(44), Y.S.(21), V.S.(6) ve N.S.(6) sağlık ekipleri tarafından Gaziantep 'te çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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