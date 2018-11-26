Nurdağı'nda "Kadın Hakları ve Kadına Şiddete Hayır" Semineri

Nurdağı
ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından "Kadın Hakları ve Kadına Şiddete Hayır" semineri düzenlendi.
Nurdağı HEM Müdürlüğü ile Çok Amaçlı Toplum Merkezince (ÇATOM) Toplantı Salonunda düzenlenen seminerde konuşan İslahiye
Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünde görevli Murat Yıldırım
, kadın hakları, kadına yönelik şiddet, şiddete maruz kalınca müracaat edilecek mekanizmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
Programa, Nurdağı HEM Müdürü Zeki Göçer, İslahiye Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fatma Aslan, ÇATOM Müdürü Aysel Karakuş ve kadınlar katıldı.
Nurdağı
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:35