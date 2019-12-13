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Nurdağı'nda kan bağışı kampanyası

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Türk Kızılay iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

13.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:56Nurdağı'nda kan bağışı kampanyası
Gaziantep'in ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Türk Kızılay iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Anadolu İmam Hatip Lisesindeki etkinlikte yaptığı konuşmada, vatandaşlara kampanyaya katılma çağrısında bulundu, kan bağışının sağlık açısından önemini belirtti.
İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel de kampanyaya destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Türk Polis Teşkilatı olarak kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek olmak istedik. Bu kampanyalara katılarak acil kan taleplerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın kan bağışı kampanyasına destek vermelerini bekliyoruz." dedi.
Nurdağı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi de kan bağışında bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediye personeli, kampanyaya destek verdi.

Nurdağı, Güncel

Kaynak: AA

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