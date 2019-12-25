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Nurdağı'nda Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi

Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 2 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.

25.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:36 Nurdağı'nda Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi
'in ilçesinde, Barış Harekatı'na katılan 2 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Nurdağı Kaymakamı Eşref , madalya ve beratlarını gazilerden Behzat Özdemir'e iş yerinde, Niyazi Şen'e ise evinde takdim etti.
Akça, gazilere ve yakınlarına minnet ve şükran borçlu olduklarını belirterek, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz milletimizin onur kaynaklarıdır." dedi.
Madalya ve belge takdimi programına, Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi, Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önal ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakkı Güler katıldı.

Madalya ve beratlarını alan Özdemir ve Şen ise Kaymakam Akça'ya teşekkür etti.

Gaziantep, Nurdağı, Kıbrıs, Akça, Güncel

Kaynak: AA

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