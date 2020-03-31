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Nurdağı'nda koronavirüs kontrolü

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçe girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında Polis ekipleri,koronavirüs tedbirleri kapsamında araç sürücüleri ile yolcuların ateşini ölçüyor.

31.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:36
Nurdağı'nda koronavirüs kontrolü

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçe girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında Polis ekipleri,koronavirüs tedbirleri kapsamında araç sürücüleri ile yolcuların ateşini ölçüyor.Şehirler arası otobüslerin izin belgeleri kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile koronavirüs salgının yayaılmasını engellemek amacıyla Nurdağı'nın giriş noktalarında uygulama noktası oluşturuldu.Uygulama noktasında Polis ekipleri tarafından durdurulan araçlardaki sürücüler ile yolcuların ateşleri ölçümüne başlandı.Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı,ateşleri ölçüldü. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu kontrelleri yapıldı.Uygulama noktasında ayrı trafik eimleri de bakanlık genelgesi doğrultusunda Şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri ile  toplu taşıma araçlarının yüzde 50 kapasiteyi aşıp aşmadığı ve yolcuların birbirleriyle sosyal mesafe kuralına göre oturup oturmadığı da kontrol ediliyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Nurdağı, Polis, Araç, Güncel
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