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Nurdağı'nda koronavirüs tedbirleri

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde perşembe günleri açılan semt pazarının koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulmasına izin verilmedi.

19.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:42
Nurdağı'nda koronavirüs tedbirleri
Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde perşembe günleri açılan semt pazarının koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulmasına izin verilmedi.
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının kalabalık mekanlardan uzak durulması çağrılarının ardından aldıkları tedbirler kapsamında perşembe günleri ilçede kurulan semt pazarını geçici bir süreyle kapattıklarını belirtti.
Zabıta ekipleri de pazar yerinde gerekli önlemi alarak, konuyla ilgili pazarcı esnafını bilgilendirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Ökkeş Kavak, Gaziantep, Nurdağı, Güncel

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