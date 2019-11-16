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Nurdağı'nda otomobil şarampole yuvarlandı 2 yaralı

Nurdağı'nda otomobil şarampole yuvarlandı 2 yaralıGaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ali Bıldırcın (32) ile yanında bulunan Muhammed Bilal Koyuncu (22) yaralandı.

16.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 16.11.2019 12:52
'nda otomobil şarampole yuvarlandı 2 yaralı
'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ali Bıldırcın (32) ile yanında bulunan Muhammed Bilal Koyuncu (22) yaralandı. Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Nurdağı-Bahçe Karayolu'nun 2'nci kilometresinde meydana gelen kazada, Ali Bıldırcın yönetimindeki 31 KMC 03 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, 300 metre sürüklendi. Ardından da şarampole yuvarlandı. İhbarla gelen jandarma ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan Bıldırcın ile Koyuncu ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların tedavisi devam ederken, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Nurdağı'nda otomobil şarampole yuvarlandı 2 yaralı

Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Kaynak: DHA


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