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Nurdağı'nda trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

22.12.2019 20:56 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:01 Nurdağı'nda trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı
'in ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı-Osmaniye karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 27 BZ 900 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.A. idaresindeki 46 FB 895 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler S.A. ve F.A. ile araçlarda bulunan K.A.(69), S.E.(2), M.F.A (6), M.A. (31) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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