Nurdağı'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gaziantep
'in Nurdağı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şahin Kurt idaresindeki 80 AAG 865 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Nurdağı- Kahramanmaraş
kara yolunun 5'inci kilometresinde bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada sürücü Kurt ile araçta yolcu olarak bulunan Ercan Bağtur yaralandı.
Yarılılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların, sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş,Gaziantep,Nurdağı
17 Kasım 2018 Cumartesi 20:37