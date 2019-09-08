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Nurdağı'nda trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

08.09.2019 00:05 Nurdağı'nda trafik kazası: 2 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nurdağı ilçesine bağlı Atalar köyü mevkisinde A.C.'nin kullandığı 27 GA 071 plakalı midibüs ile Ö.A.'nın kullandığı 27 TK 699 plakalı midibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen 27 TK 699 plakalı midibüs şoförü Ö.A. ile araçta bulunan S.A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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