Haberler » Ekonomi » Nurdağı'nda zabıta marketlerdeki etiketleri denetledi

Nurdağı'nda zabıta marketlerdeki etiketleri denetledi

Gaziantep'in nurdağı'nda zabıta ekipleri, ilçede halkın daha sağlıklı ve ucuz gıda tüketimi yapılabilmesi için marketlerdeki etiket uygulamaları denetlendi.

05.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:27Nurdağı'nda zabıta marketlerdeki etiketleri denetledi
Gaziantep'in nurdağı'nda zabıta ekipleri, ilçede halkın daha sağlıklı ve ucuz gıda tüketimi yapılabilmesi için marketlerdeki etiket uygulamaları denetlendi.

İlçede belediye zabıta ekipleri tarafından marketlerdeki etiketlerin yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihleri, unlu mamuller satan pastahane, fırın, market ve alışveriş merkezleri de denetlendi.

Ekipler, suni fiyat artışları, ruhsat ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Kurallara uymayan ve eksikleri olan işletmeler ikaz edilerek, bir sonraki sonraki denetimlerde aynı eksikliklerle karşılaşılması halinde gerekli cezai işlemlerin yapılacağı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Zabıta, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
20:00 ASELSAN'dan rekor kar
19:44 İGA'dan kredi yapılandırmasına ilişkin açıklama
19:19 İGA kredilerinin refinansmanı için Dome Group'u yetkilendirdi
19:16 TMO'dan "ihalesiz sınırsız ithalat yetkisi" iddialarına yanıt
19:12 Batı Akdeniz'in ihracatı 1,5 milyar doları geçti
17:37 Kılıçdaroğlu enflasyon rakamlarını eleştirdi: Ben buna inanmıyorum
08:48 Açık artırmada 20 dolara 18 tavuk alacağını düşünürken 1000 tavuk aldı
08:20 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı duyurdu: Girişimcilik eğitimi alana uygun kredi verilecek
23:35 ABD Hazine Bakanlığı, İranlı 9 üst düzey isme ve bir kuruma yaptırım kararı alındığını duyurdu
5.11.2019 20:05:16