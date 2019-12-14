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Nurdağı'ndaki sivil toplum kuruluşlarından şehit ailelerine destek

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki sivil toplum kuruluşları HDP binası önünde bekleyen şehit ailelerine destek için Diyarbakır'a gittiNurdağı Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen Nurdağı sivil toplum kuruluşları temsilcileri Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen...

14.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:57Nurdağı'ndaki sivil toplum kuruluşlarından şehit ailelerine destek
Gaziantep'in ilçesindeki sivil toplum kuruluşları HDP binası önünde bekleyen şehit ailelerine destek için Diyarbakır'a gitti

Nurdağı Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen Nurdağı sivil toplum kuruluşları temsilcileri Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen annelere destek Diyarbakır'a hareket etti. Çocuklarını terörden kurtarmak için mücadele veren şehit annelerini ziyaret eden sivil toplum kuruluş temsilcileri, ellerinde Türk bayrakları ile HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Nurdağı STK temsilcileri, ailelerle bir süre görüşerek, destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. - GAZİANTEP

Nurdağı, Güncel

Kaynak: İHA

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