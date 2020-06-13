Nurdağı'nde hububat hasadı devam ediyor

Nurdağı ilçesinde arpa ve buğday hasadına devam ediliyor.

13.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:10
Nurdağı ilçesinde arpa ve buğday hasadına devam ediliyor.
İlçe Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede hububat hasadının on gün önce başladığını söyledi.
İçe genelindeki 48 mahallede, 110 bin dekarda buğday, 20 bin dekarda ise arpa yetiştirildiğini ifade eden Belpınar, mevsimsel yağışların güzel geçmesi dolayısıyla buğdayda rekoltenin geçen yıla göre iyi olduğunu söyledi.
Hasadın bereketli geçtiğini ifade eden Belpınar, "Buğdayda sulu alanlarda dekar başına 750, susuz alanlarda ise 500 kilogram, arpada ise sulu alanlarda dekar başına 600, susuz alanlarda ise 400 kilogram rekolte bekliyoruz. Buğday alım işlemi Türk Şeker tarafından yapılıyor. Buda çiftçi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz." dedi
İlçedeki hububat hasadının Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Nurdağı’nde hububat hasadı devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Nurdağı, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Çorum’da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak Haber
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Haber
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Haber
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada Haber
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Haberler››Güncel››Nurdağı'nde hububat hasadı devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:19: OSMANİYE 20 santim açık yarası bulunan anne köpeğe 3 saatlik operasyon - Haber 16:19: Meksika'da polis tarafından vurulan amatör futbolcuya anlamlı veda - Haber 16:18: Piknik alanında, zehirlenen hayvan ölüleri bulundu - Haber 16:17: "Ayder Yaylası dünya merkezi haline gelecek" - Haber 16:17: İngiltere'de aşırı sağcılar polise saldırdı - Haber 15:35: Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi - Magazin 14:42: Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak - Ekonomi 14:38: Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu - Haberler 14:34: Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak - Haber 14:30: AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış - Haber