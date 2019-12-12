Haberler » Güncel » Nurdağı polisinden kan bağışı kampanyasına destek - Haber

Nurdağı polisinden kan bağışı kampanyasına destek

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayınca başlatılan gönüllü kan bağışı kampanyasına destek oldu.

12.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:57Nurdağı polisinden kan bağışı kampanyasına destek
İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayınca başlatılan gönüllü kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Kızılay Kan Merkezi mobil aracı Nurdağı'nda kan bağışı kampanyası başlattı. Gönüllü kan bağışı kampanyasına polisler yoğun ilgi gösterdi. Türk Kızılayı yetkilileri, polislere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Tüm personellerimize kan bağışı yapılacağını ilan ettik. Şuan itibari ile personellerimizle birlikte kan bağışı kampanyasına katılım sağlıyoruz. Bizler Türk polis teşkilatı olarak elimizden geldiğince acil kan ihtiyacı olan vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya gerek bu tarz kampanyalara katılarak gerekse bizlere gelen acil kan taleplerini yerine getirerek gayret ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın kan bağışı kampanyasına destek vermelerini bekliyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Nurdağı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:58 Balıkesir'de kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haber
18:57 Çavuşoğlu - Burita ortak basın toplantısı - RABAT - Haber
18:56 Midilli Adası'na 48 saatte 500'den fazla düzensiz göçmen çıktı - Haber
18:56 Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayiini kısıtlama veya engelleme... - Haber
18:54 Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 19:02:05