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Nurettin amcadan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına destek

Van'ın Erciş ilçesinde ikamet eden Nurettin Kaya isimli yaşlı vatandaş, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek verdi.

11.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:58
Nurettin amcadan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına destek
Van 'ın Erciş ilçesinde ikamet eden Nurettin Kaya isimli yaşlı vatandaş, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destekler devam ediyor. Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden Nurettin Kaya biriktirdiği parayla kampanyaya destek olmaya karar verdi. Kampanyaya 100 lira ile destek veren Nurettin amcanın naifliği ise gönüllere taht kurdu. Yaşlı vatandaş bağışını polis ekiplerine teslim etti. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Nurettin Kaya, Erciş, Van, Yaşam
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