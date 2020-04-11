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Nurettin amcadan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Nurettin amcadan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek Van'ın Erciş ilçesinde ikamet eden Nurettin Kaya isimli yaşlı vatandaş, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi.

11.04.2020 18:59 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:00
Nurettin amcadan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
VAN - Van'ın Erciş ilçesinde ikamet eden Nurettin Kaya isimli yaşlı vatandaş, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destekler devam ediyor. Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden Nurettin Kaya biriktirdiği parayla kampanyaya destek olmaya karar verdi. Kampanyaya 100 lira ile destek veren Nurettin amcanın naifliği ise gönüllere taht kurdu. Yaşlı vatandaş bağışını polis ekiplerine teslim etti. Nurettin amcadan ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Nurettin Kaya, Erciş, Yerel
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