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Nurettin Korkmaz ameliyat oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kupa maçında sakatlanan genç futbolcu Nurettin Korkmaz bugün İstanbul'da ameliyat oldu.

10.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:43Nurettin Korkmaz ameliyat oldu
İstikbal Mobilya 'da kupa maçında sakatlanan genç futbolcu Nurettin Korkmaz bugün İstanbul'da ameliyat oldu.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçtiğimiz hafta oynanan Manisa FK, maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Nurettin Korkmaz'ın çekilen MR sonrasın sol ön çapraz bağları koptuğu öğrenildi. Hemen tedavisine başlanan genç futbolcu Nurettin Korkmaz bugün İstanbul Acıbadem Kadıköy Hastanesinde Prof. Dr. Sefa Müezzinoğlu tarafından ameliyat edildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından 17 yaşında futbolcu Nurettin Korkmaz, 6-8 ay arası sahalardan uzak kalacak.

Genç futbolcusu Sarı-Kırmızılı takımın yöneticisi Muhammed Ali Temel ziyaret ederek destek verdi. - KAYSERİ

Nurettin Korkmaz, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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