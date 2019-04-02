Nurettin Öcalan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP YOZGAT BOĞAZLIYAN belediye başkan adayı olan Nurettin Öcalan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. YOZGAT BOĞAZLIYAN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Nurettin Öcalan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP YOZGAT BOĞAZLIYAN adayı Nurettin Öcalan kimdir? BTP YOZGAT BOĞAZLIYAN adayı Nurettin Öcalan yüzde kaç oy aldı?

Nurettin Öcalan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP YOZGAT BOĞAZLIYAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Nurettin Öcalan BOĞAZLIYAN ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. BOĞAZLIYAN ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Nurettin Öcalan adlı BTP adayı toplamda 9 adet oy sayısına ulaştı.

YOZGAT BOĞAZLIYAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.