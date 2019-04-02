Nurettin Tığlı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL ŞİLE belediye başkan adayı olan Nurettin Tığlı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL ŞİLE ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Nurettin Tığlı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL ŞİLE adayı Nurettin Tığlı kimdir? BTP İSTANBUL ŞİLE adayı Nurettin Tığlı yüzde kaç oy aldı?

Nurettin Tığlı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL ŞİLE belediye başkan adayı olarak gösterilen Nurettin Tığlı ŞİLE ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. ŞİLE ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Nurettin Tığlı adlı BTP adayı toplamda 25 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL ŞİLE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.