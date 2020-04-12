Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sahanda yumurtanın Türkçesini hatırlayamayan Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı. Instagram hesabından video yayınlayan Yeşilçay, ironik bir dille "Merhaba bugün sizlere french toast yapacağım. Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?" dedi.

12.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:04

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Youtuber Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesini tiye aldı.

Karantinada mutfağa giren YouTuber Duygu Özaslan, sahanda yumurta ismini hatırlamayacınca alay konusu oldu.

"BUNUN TÜRKÇESİ NEYDİ YA?"

Mutfakta, "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" dediği duyulan Özaslan ile ilgili sosyal medyada birçok şaka yapıldı.

NURGÜL, ÖZASLAN'I TİYE ALDI

Özaslan ile dalga geçen isimlerden birisi de usta oyuncu Nurgül Yeşilçay'dı. Yeşilçay, Özaslan ile dalga geçti.

Nurgül Yeşilçay paylaşımında "Merhaba bugün sizlere french toast yapacağım. French toast'un Türkçesi ne ya? Siz ne diyorsunuz pis fakirler buna?" diyerek Özarslan'ı tiye aldı.

Nurgül, Duygu Özaslan’ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Etiketler: Nurgül Yeşilçay, Yeşilçay, Magazin

İlgili Haberler

Duygu Özaslan’ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladıDuygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar (5)
MENEKŞE:Cansın sen can
Cevap Yaz 1 6
A:Bu youtuber sapıttı bunları besleyen para babaları hepsini aynı yola sokuyor
Cevap Yaz 0 6
ZİYAA:Al birini, vur ötekine... İkisi de birbirinden kalmaz... Gereksiz, boş tipler!..
Cevap Yaz 6 7
İSTANBLUE:Çok haklı, çok iyi yapmış gerçekten.
Cevap Yaz 1 9
FAKİR YORUMCU:fakirlere kurban ol nerden geldiğini unutma
Cevap Yaz 4 7

Magazin Manşet

Haberler

Parkta spor yapan yıldız ismin, terlemeyen yeri kalmadı Magazin
Parkta spor yapan yıldız ismin, terlemeyen yeri kalmadı
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş Magazin
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
İranlı modelin İstanbul’daki lüks rezidansından çıkanlar pes dedirtti Magazin
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansından çıkanlar pes dedirtti
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi Magazin
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi
Ünlü modelin karantinada dergi için evinden verdiği poz, ortalığı yıktı Magazin
Ünlü modelin karantinada dergi için evinden verdiği poz, ortalığı yıktı
Muhabirin sorduğu soruya sinirlenen Ozan Güven: Bana ne lan Cem’den Magazin
Muhabirin sorduğu soruya sinirlenen Ozan Güven: Bana ne lan Cem'den
Ünlü YouTuber’ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı Magazin
Ünlü YouTuber'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
48 yaşındaki ünlü isim evinin çatısında verdiği pozlarla yürek hoplattı Magazin
48 yaşındaki ünlü isim evinin çatısında verdiği pozlarla yürek hoplattı
Haberler ›› Magazin ››Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? - Magazin

Son Dakika Magazin Haberleri

16:32: Programa veda etti! - Magazin 15:50: Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? - Magazin 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber 14:05: Duygu Özaslan kimdir? Sahanda yumurta paylaşımı çok konuşulan Duygu Özaslan nereli? - Magazin 13:30: Coşkun Sabah: 3-4 ay dayanırım ama sonrasında çok sıkıntı çekerim - Magazin 12:32: Bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı - Magazin