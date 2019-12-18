Nurgül Şenefe, çocuk kitabı yazarları ve illüstratörleri topluluğu Türkiye Başkanı oldu

Şenefe, başkanlığa seçildiği topluluğa dair bilgi vererek görevi süresince yapmayı planladığı projelere dair önemli paylaşımlarda bulundu.

Kurulduğu 1971 yılından bu yana kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan; çocuk ve gençlik kitapları kategorisinde yazan, çizen, çevirmenlik yapan kişilere özel dünyadaki tek profesyonel organizasyon olma özelliğine sahip Çocuk Kitabı Yazarları ve İllüstratörleri Topluluğu'nun Türkiye başkanlığına seçilen Nurgül Şenefe görevine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda sektöründeki uzmanlık ihtiyacını göz önüne alarak 2007 yılında kurulan ZNN Network Danışmanlık ve İçerik Ajansı'nın da kurucusu olan Nurgül Şenefe, Çocuk Kitabı Yazarları ve İllüstratörleri Topluluğu olarak "Dünyada var olduğumuz tüm bölgelerde, kaliteli çocuk kitabı içeriklerinin üretimini sağlamak ve nitelikli çocuk kitaplarına erişimi desteklemek" olarak belirledikleri misyonlarını ise layıkıyla yerine getireceklerini ifade etti.

Destekler Tüm Hızıyla Devam Edecek

Görevde kalacağı süre boyunca topluluğun faaliyet alanlarına dair yapmayı planladığı projeler ve etkinlikler hakkındaki görüşlerini de paylaşan Nurgül Şenefe, ödül programları, etkinlikler, atölye çalışmaları ve söyleşilerle hem yayımlanmış kitapları olan yazar ve çizerlere kariyer planlamalarını yönetebilecekleri güçlü araçları sağlamaya hem de yeni giriş yapacak yazar ve çizer adaylarına akademik destekler vereceklerine her zaman olduğu gibi devam edeceklerinin altını çizdi.

En Önemli İş Birlikçimiz Üniversiteler

Bunun yanı sıra İllüstratörler Platformu'nun da katkıları ile birlikte üniversitelerle kuracakları iş birlikleri doğrultusunda hayata geçirmeyi planladıkları pek çok etkinliğe imza atacakları Şenefe'nin dikkat çektiği bir diğer konu oldu. Kendisinin aynı zamanda Maltepe Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi danışma kurulu üyesi olduğunu da belirten Şenefe, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin vizyon ve hedeflerine ulaşması noktasında da topluluğun vereceği desteğin ve üniversite ile ortak yapılacak projelerin büyük bir önem arz ettiğini belirterek ilerleyen süreçle beraber daha çok üniversiteye ulaşmak istediklerini ve topluluğun faydasını toplumun her kesimine ulaştırmaya çalışacaklarını vurguladı.

Sanatçı ve Yazarların En Büyük Destekçisiyiz

Topluluk olarak kendi alanlarında faaliyet gösteren sanatçı ve yazarlara sonsuz desteklerini sunacaklarını ifade eden Nurgül Şenefe, sözlerini "Gönüllülük esaslı yapılan çalışmalarda en öncelik verilmesi gereken konu başlıklarından başta telif hakları, çocuk gençlik kitaplarında yazarlık, çizerlik, yazar çizer ilişkisi, editör yazar, editör çizer ilişki ve projeler gibi pek çok konuda değerli çalışmalar planlamaktayız ve bununla birlikte çocuk kitapları sektörüne katma değer verecek bu değerli çalışmalar ile bu alanda var olan sanatçı ve yazarlara da önemli bilgi ve deneyim kaynağı olmayı hedefliyoruz" şeklinde özetledi.