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Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler

Erkan Petekkaya, sözleri kendisine ait olan "oy korona" adlı şarkısını set arkadaşlarıyla birlikte seslendirdi. Nurgül Yeşilçay, davalık olduğu Erkan Petekkaya'ya sosal medya hesabından çok sert tepkisini gösterdi.

29.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:29
Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler

Erkan Petekkaya, sözleri kendisine ait olan "oy korona" adlı şarkısını set arkadaşlarıyla birlikte seslendirdi. Meslektaşları Petekkaya'ya sosyal medya hesaplarından büyük tepki gösterdi.

Bir tepki de davalık olduğu Nurgül Yeşilçay'dan geldi. Yeşilçay, "Uyuşturucu zararlı!!! Alkol zararlı!!! Salaklık zararlı!!! Adam sanmak daha da zararlı!!! E ben anlattım bunları!!!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Erkan Petekkaya, Nurgül Yeşilçay, Yeşilçay, Magazin

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