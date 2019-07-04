Nurgül Yeşilçay'ın Gülperi'den sonraki projesi belli oldu!

En son Gülperi dizisinde rol alan Yeşilçay, 90'ları anlatan 'Mahalleden Arkadaşlar'da kamera karşısına geçecek.

90'LI YILLARIN MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ ANLATIYOR

Yapımda Aydemir'in annesi İlknur'u Nurgül Yeşilçay canlandırırken, babası Ekrem'i ise Alper Kul oynayacak. Film, tabletlerin, akıllı telefonların olmadığı, çocukların 'çocuk' olduğu, 'çocuk gibi' oynadığı, gerçek arkadaşlığın keşfinin vurgulandığı 90'lı yılların mahalle kültürünü anlatıyor. Yeşilçam tadında çekilecek olan yapımda Murat Akkoyun'lu ve Yılmaz Gruda gibi isimlerde kamera karşısına geçecek. Çekimleri Tuzla'da yapılan filmin yeni sezonda vizyonda olması bekleniyor.