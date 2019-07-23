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Nurgül Yeşilçay, siyah mayosuyla çimlere uzanarak poz verdi

Yaz tatilinin bir kısmını Ahmet Kural ve Murat Cemcir'le birlikte başrolünde oynayacağı bir filmin setinde geçiren Nurgül Yeşilçay, çekimler sonrasında tatile çıktı. Yeşilçay yorgunluğunu da çimlere uzanarak attı

23.07.2019 10:12

Sevgilisi Necati Kocabay'ın yapımcılığını üstlendiği filmin çekimlerinin tamamlanmasının ardından kendini tatil beldesine atan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

ÇİMLERDE SOLUKLANDI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen Nurgül Yeşilçay, tatil paylaşımlarına devam ediyor. Dün havanın sıcaklığından isyan eden Yeşilçay, kaldığı otelin bahçesinde siyah mayosuyla çimlere sere serpe uzanarak poz verdi. 43 yaşında ve bir çocuk annesi olan Nurgül Yeşilçay, fit vücuduyla da genç kızlara taş çıkarttı.


AKIMA UYMUŞTU

İlk olarak yurt dışında başlayan döner tekme ile şişe kapağı açma akımına kayıtsız kalmayan Nurgül Yeşilçay, yer sofrasında hamur açarken elindeki oklava ile şişe kapağı açmıştı.

Nurgül Yeşilçay, siyah mayosuyla çimlere uzanarak poz verdi
Nurgül Yeşilçay, Necati Kocabay, Yeşilçay, Magazin

YORUMLAR (8)
CESUR: ne olursa olsn güzel bir hareket, kadınlarımız ccesur daha cesur olmalı, bende kendini guzelce ifade edip ispat etmmiş. . . . Türk kadınlarına ilham o lsn
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SADECE TÜRKİYE: işi bitmiş
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SADO: aaah ahhh aklımdan geçenleri bir bilebilsen
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SEVDA: Bu kadında şaşırmış. Bir gün elinde oklavayla hamur açıyor, diğer gün bedenini açıp segiliyor. Biz halk ve izleyici olarak verdiği mesajı çözemedik. Şeyinin tüyleriağardı halâ dikkat çekmek ve gündemde kalmak için tutarsızlık içerisinde bocalıyor. Lütfen, halkın kalbinde sanat ve saygınlığınızla kalmayı öğrenin.
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UZM.DR.: KENE VAR ORDA DİKKAT ET. ONLAR ISIRACAĞI YERİ DE BİLMEZLER ŞİMDİ. BENDEN UYARMASI. . .
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HAMDİ: Her canlı birgün mutlaka ölümü tadacaktır
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MURO: Aynen hamdi abi
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TEKİN: çok mu yordular seni nurgülüm
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